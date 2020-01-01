اللجنة القطرية تصرف الدفعة الأولى من منحة أمير قطر لمتضرري حريق النصيرات

غزة / سما /

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الخميس، عملية صرف الدفعة الأولى من منحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لإغاثة المتضررين من الحريق الذي اندلع في سوق مخيم النصيرات وسط غزة الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يستفيد من الدفعة الأولى من المنحة 161 من المتضررين جراء الحريق، من أهالي الشهداء وكذلك الجرحى والمتضررين من أصحاب المحال التجارية والمركبات.

وتتم عملية توزيع المنحة لمستحقيها عبر مكاتب البريد بغزة، بإشراف طواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وستستمر حتى استلام كافة المتضررين للمساعدة.