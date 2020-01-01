ريفلين سيعلن الأحد المقبل عن المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة

القدس المحتلة / سما /

يبدأ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين جولة مشاورات يوم الأحد المقبل مع ممثلي الأحزاب الإسرائيلية كلٌ على حدة لاختيار مرشحهم لتشكيل الحكومة.



وذكرت القناة 7 العبرية بأن ريفلين سيلتقي بممثلي الأحزاب وسيستمع إلى توصياتهم لمن يشكل الحكومة، وبعد انتهاء جولة المشاورات سيُعلن عن عضو الكنيست المكلف بمهمة تشكيل الحكومة.



وأوضحت أنه منذ اللحظة التي سيفوض فيها ريفلين أحد المرشحين لتشكيل الحكومة، سيكون أمامه 28 يومًا لتشكيلها، بموجب القانون الأساسي.



ونوهت أنه في حالة الحاجة إلى تمديد تشكيل الحكومة، يحق لرئيس الدولة منح تمديد إضافي لمدة تصل إلى 14 يومًا بموجب القانون.



وأشارت إلى أنه في ضوء توجيهات وزارة الصحة، لن يُسمح للصحفيين بدخول منزل الرئيس لتغطية المشاورات، وسيتم بثها على المباشر عبر موقعها.