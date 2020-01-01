اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ104.. وتعليق الدوام المدرسي حتى منتصف نيسان المقبل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 104، مع توقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، مع ازدياد الأشخاص ممن يفرض عليهم الحجر الصحي في البلاد.

و أفادت تقديرات في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية ونقابة المعلمين بأنه سيتم تعليق الدوام المدرسي في جميع أنحاء البلاد بهدف منع انتشار فيروس كورونا، ابتداء من يوم غد، الجمعة، وحتى عطلة عيد الفصح اليهودي، أي منتصف نيسان/أبريل المقبل.

ويدرس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الإعلان عن إغلاق جهاز التعليم في البلاد، في إطار خطوات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم. وأفادت القناة 13 التلفزيونية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تحدث مع وزير التربية والتعليم، رافي بيرتس، حول احتمال إغلاق جهاز التعليم. وقال رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، إنه "سندعم أي خطوة لمواجهة كورونا من دون أي اعتبارات حزبية".

ودعت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافّا بن دافيد، نتنياهون إلى إصدار تعليمات بإغلاق رياض الأطفال والمدارس في أعقاب انتشار الفيروس. وكتبت في رسالة إلى نتنياهو أنه "أدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولية قومية تجاه صحة الجمهور وبضمنهم تلاميذ إسرائيل، معلمي إسرائيل وأبناء عائلاتهم من أجل وقف الانتشار والضحايا القادمون".

كذلك توجه رئيس نقابة مدراء المدارس، منشيه ليفي، إلى وزارة التربية والتعليم ومكتب رئيس الحكومة، وقال إن "حكومة إسرائيل ترتكب خطأ كبيرا بإبقاء مؤسسات التعليم مفتوحة. لقد حولونا إلى رهائن للاقتصاد الإسرائيلي، وهذه اعتبارات خاطئة من أساسها لأن المدارس تنشر الفيروس وحسب".

وأعلنت الجامعة العبرية في القدس عن إلغاء جميع الدورات في الفصل الدراسي الثاني، وأن تجري المحاضرات من خلال التعليم عن بُعد، بسبب انتشار كورونا. وقالت الجامعة إن فتح الفصل الدراسي الثاني سيؤجل لأسبوع، وسيفتتح في 22 آذار/مارس الحالي. ويشار إلى أن عدد طلاب الجامعة يبلغ قرابة 24 ألف طالب ويعمل فيها خمسة آلاف في السلك التعليمي والإداري.

وسيستمر العمل البحثي في الجامعي وسيبقى الحرم الجامعي مفتوحا، بما في ذلك مكتبة الجامعة ومكاتب الإدارة، وستجري امتحانات الفصل الأول، الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، تم تشخيص إصابة طبيب يعمل في غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا بفيروس كورونا، وكان قد عاد من فرنسا في 2 آذار/مارس الحالي. وتبين أن الطبيب عمل في وردية واحدة في غرفة الطوارئ بعد عودته إلى البلاد. وبعيد تشخيص إصابته بالفيروس، دخل الطبيب إلى حجر صحي في المستشفى ووصفت حالته بالطفيفة. كذلك جرى التعرف على العاملين الذين تواجدوا معه في الوردية، ودخل جميعهم إلى حجر صحي، وكذلك جميع الذين التقوا مع الطبيب. وتعمل وزارة الصحة في هذه الأثناء على تعقب المرضى الذي تواجدوا في غرفة الطوارئ في حينه.

كما أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية، عزل معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، وفرض الحجر الصحي على 94 معتقلا فلسطينيا و25 من المحققين وأفراد الشرطة العاملين في المعتقل، وذلك بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد جرى عزل معتقل المسكوبية بالكامل بمنع الدخول والخروج منه والحجر الصحي على نحو 119 من الأسرى والسجانين، بسبب اشتباه في أن ضابطة من سلطة السجون كانت على تماس مباشر مع سجانة مصابة بفيروس كورونا في معتقل "نيتسان" في الرملة.

عزل معتقل المسكوبية بالقدس

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" أن إدارة السجون قررت وفي أعقاب هذه الشبهات، إغلاق معتقل المسكوبية بالكامل وعزله عن العالم الخارجي، وفرض الحجر الصحي على كل من يتواجد به لمدة 14 يوما، وخلال هذه الفترة لن يتم استيعاب المزيد من المعتقلين في المسكوبية، ولن يتم عرض أي معتقل على المحكمة.

وتدرس الشرطة بالتعاون مع إدارة المحاكم إمكانية الإفراج عن جميع المعتقلين للحبس المنزلي مع فرض الحجر الصحي المنزلي عليهم، على أن يتم عرضهم على المحكمة والتحقيق معهم مجددا بعد الانتهاء من فترة الحجر الصحي.

تشديد الإجراءات

يأتي ذلك، فيما حذرت زارة الصحة من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة، وتواصل فرض الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في البلاد.

وكإجراءات وقائية ومنعا لتفشي الفيروس، أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن قيود، من ضمنها حظر التجمع لأكثر من 100 شخص، فيما يتم دراسة تعليق الدراسة في الجامعات والكليات، علما أن بعضها شرع بالتعليم عن بعد.

تقليص خطوط القطارات وتكثيف خطوط الحافلات

إلى ذلك، أعلنت سلطة القطارات عن تقليص عمل خطوط القطارات في منطقة تل أبيب وجنوبي البلاد، بعد أن أغلقت محطة القطار في مطار بن غوروين، وذلك بعد فرض الحجر الصحي على 10 من موظفي القطارات بسبب الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.

ولمنع الازدحام والاكتظاظ في محطات الباصات، أوصت وزارة المواصلات جميع الشركات التي تشغل خطوط المواصلات والسفريات العامة في جميع انحاء البلاد، زيادة عدد الحافلات في كافة الخطوط والمناطق، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفشي الفيروس من خلال التجمهر عند محطات المواصلات.

انتظام الدراسة رغم فرض حجر الصحي على آلاف الطلاب

ورغم الإجراءات المشددة إلا أنه حتى الآن لم يتم تعطيل الدراسة في المدارس، وذلك على الرغم من وضع آلاف الطلاب والمئات من المعلمين في الحجر الصحي المنزلي.

ووفقا لمعطيات الوزارة، العدد الكلي ممن يتواجدون في حجر صحي هو 5,230 ، وذلك من 1,069 مدرسة ومؤسسة تعليمية في جميع انحاء البلاد، بضمنهم 4,783 من الطلاب والطالبات من مختلف المراحل المدرسية، و247 من رياض الأطفال، و447 من موظفي جهاز التربية والمدارس، حيث شخص إلى الآن إصابة 5 طلاب بفيروس كورونا.

وقال المدير العام للوزارة شموئيل أبواب "وفقا لقرار رئيس الحكومة ووزارة الصحة جهاز التعليم ينتظم، اليوم الخميس، كالمعتاد، وذلك كي نمنع أي مس بسيرورة الحياة المدنية".

ولكن في نفس الوقت يدعو للانتباه للتعليمات التالية:

تفتح المدارس صباح اليوم الخميس، أبوابها وتنتظم الدراسة كالمعتاد يشمل الاستراحات والتعلم في المساحات التعليمية، ومع هذا يمنع القيام بنشاطات وفعاليّات مع عدد كبير من المشتركين في المؤسسات التعليمية، على سبيل المثال سباق رياضي باشتراك جمهور، عروض مسرحية، اجتماعات ومؤتمرات.