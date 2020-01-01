الخليل: حملة لتعقيم المركبات العمومية وتدريب السياقة والحافلات

الخليل / سما /

نفذت بلدية الخليل بالتعاون مع مديرية النقل والمواصلات في المحافظة، حملة تعقيم للمركبات العمومية والحافلات، ومركبات تدريب السياقة.

وقال بيان صادر عن وزارة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، إنه تم تعقيم 1000 مركبة عمومية و30 حافلة، و50 مركبة تدريب سياقة، والحملة ستستمر طيلة فترة الطوارئ.

وأضافت الوزارة أن هذه الحملة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الحكومة، باتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، حفاظا على سلامة وصحة أبناء شعبنا.