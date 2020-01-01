  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتيه: نقلنا ملف التعامل مع فيروس كورونا من قضية قطاعية إلى وطنية

الخميس 12 مارس 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: نقلنا ملف التعامل مع فيروس كورونا من قضية قطاعية إلى وطنية


رام الله / سما /

ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع المدني، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام.

واطلع اشتية أعضاء المجلس على آخر التطورات المستجدة فيما يتعلق بفيروس كورونا، والإجراءات المتبعة في مواجهته، مشيدا بروح الشراكة والمسؤولية العالية والايجابية في التعامل مع حالة الطوارئ والاستجابة الشعبية لكافة الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشاره.

وقال رئيس الوزراء: من باب المسؤولية والحرص على الإنسان نقلنا ملف التعامل مع انتشار فيروس كورونا من قضية قطاعية تديرها وزارة الصحة وحدها، إلى قضية وطنية تشارك جميع القطاعات في التعامل معها.

ودعا الى تعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات وتكاتف الجهود، والاستثمار في العمل التطوعي للشباب خلال البرامج التدريبية والتطوعية في هذه الأزمة التي تواجهنا، إضافة إلى زيادة حملات التوعية المجتمعية للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

وأكد اشتية أهمية التنسيق بين الدفاع المدني ووزارة الصحة في متابعة مراكز الحجر الصحي وتلبية كافة احتياجاتها، وتفعيل غرفة العمليات المركزية للدفاع المدني، والتنسيق مع الجهات كافة.

#الدفاع المدني #محمد اشتيه #كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحص الخاص بـ "كورونا" لأربعة مواطنين

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد

"الحمدلله" ! .. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها بعد النفي ( صورة )

"كورونا" ..أخبار جيدة أخيرا

تداول واسع لأغنية سورية من 1986 بسبب كورونا ( شاهد )

لا كورونا في غزة .. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت جالا يرفع الحصيلة لـ 31

منخفض جوي عميق قادم .. الأرصاد تحذر

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ104.. وتعليق الدوام المدرسي حتى منتصف نيسان المقبل

كورونا : الاونروا تقرر استمرار اغلاق مدارسها في قطاع غزة

ارتفاع عدد ضحايا حادثة النصيرات إلى 17

860x484 (6)

صور : تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح للتعامل مع "كورونا"

ريال مدريد يعلن عن اصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا ويضعهم جميعا بالحجر الصحي