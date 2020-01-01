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السفير المذبوح يطلع رئيس حزب البديل من أجل نهضة بلغاريا على آخر التطورات

الخميس 12 مارس 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير المذبوح يطلع رئيس حزب البديل من أجل نهضة بلغاريا على آخر التطورات


صوفيا /سما/

 أطلع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح، رئيس حزب"ABV" البديل من أجل نهضة بلغاريا، رومن بتكوف، على آخر التطورات في فلسطين، خاصة ما ورد في صفقة القرن والموقف الفلسطيني والعربي والدولي الرافض لها.

وعرض السفير المذبوح خلال اللقاء الذي حضره مستشار الحزب لشؤون الشرق الاوسط والدول العربية اناستاس تيرزوبالييف، الخطوات الاسرائيلية والأميركية الهادفة إلى تنفيذ بنود الصفقة غير الشرعية، والأزمة السياسية التي تواجهها إسرائيل بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.

بدوره، أكد رئيس الحزب رومن بتكوف، رفض الاعتراف بصفقة القرن، وسياسة الإملاءات التي يحاول فرضها الطرف القوي في مخالفة صريحة للقانون والقرارات الدولية، وأعلن أن الحل الوحيد هو إعادة الاعتبار للقانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالصراع وتنفيذ حل الدولتين.

#السفير المذبوح #بلغاريا

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