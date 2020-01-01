  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصليب الأحمر: إيقاف برنامج زيارات أهالي الأسرى بسبب كورونا

الخميس 12 مارس 2020 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: إيقاف برنامج زيارات أهالي الأسرى بسبب كورونا


غزة / سما /

أعلنت المتحدثة باسم الهيئة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة سهير زقوت، أن الجانب الإسرائيلي أوقف الزيارات لذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية للأسبوع المقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب تفشي فيروس كورنا الجديد.

وقالت زقوت في تصريح صحفي، :" ان اللجنة الدولية تواصلت مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي، للاستفسار حول برنامج الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وكان الرد انه تم إيقاف البرنامج بسبب كورونا.

وأضافت، أن هذا الوضع قابل للتطور لحظة بلحظة، والصليب الأحمر يدرك تماماً أهمية البرنامج للمعتقلين وذويهم.

#الصليب الاحمر #زيارات الاسرى #اسرى #سجون الاحتلال #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحص الخاص بـ "كورونا" لأربعة مواطنين

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد

"الحمدلله" ! .. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها بعد النفي ( صورة )

"كورونا" ..أخبار جيدة أخيرا

لا كورونا في غزة .. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت جالا يرفع الحصيلة لـ 31

تداول واسع لأغنية سورية من 1986 بسبب كورونا ( شاهد )

منخفض جوي عميق قادم .. الأرصاد تحذر

الأخبار الرئيسية

كورونا : الاونروا تقرر استمرار اغلاق مدارسها في قطاع غزة

ارتفاع عدد ضحايا حادثة النصيرات إلى 17

860x484 (6)

صور : تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح للتعامل مع "كورونا"

ريال مدريد يعلن عن اصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا ويضعهم جميعا بالحجر الصحي

كورونا.. إسرائيل تحظر دخول السياح بدء من الـ 8 مساء اليوم الخميس