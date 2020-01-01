ارتفاع عدد ضحايا حادثة النصيرات إلى 17

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توفي، اليوم الخميس، شاب متأثرًا بجروحه في حادثة النصيرات التي وقعت قبل نحو أسبوع، ما يرفع عدد الضحايا إلى 17.

وأفادت مصادر محلية، بوفاة المواطن أحمد أبو رحمة متاثراً بجروحه بحادثة النصيرات التي وقعت يوم الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الخميس، عن استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في حادثة النصيرات التي وقعت قبل نحو أسبوع، ما يرفع عدد الضحايا إلى 16.

ووفقًا لوزارة الصحة فإن الشاب محمد الشاعر (20 عامًا)، توفي صباح اليوم، فيما لا يزال يرقد في المستشفيات المختلفة بغزة والضفة الغربية نحو 10 مواطنين يعانون من جروح بليغة.