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صور : تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح للتعامل مع "كورونا"

الخميس 12 مارس 2020 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح للتعامل مع "كورونا"


غزة / سما /

بدأت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تجهيز مستشفى ميداني في معبر رفح البري مع الجانب المصري، وذلك للتعامل مع تطورات "فيروس كورونا".

وأوضح صلاح الرنتيسي مدير فرق الطوارئ والحجر الصحي بغزة، أن المستشفى الميداني يضم 33 سريرًا للحالات الطبية غير الخطيرة، و8 أخرى "للعناية المركزة" بهدف وضع الحالات الخطيرة فيه، ومختبر للفحص مرجحًا أن يتم الانتهاء من تجهيزه قريبًا.

وبين  أن جميع المعابر تحت سيطرة وزارة الصحة، وكل عائد عبرها يرضخ للإجراءات الصحية الضرورية الدائمة، ويتعهد بعزل نفسه لمدة 14 يومًا داخل منزله.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قوانين ستطبق ضد كل من لا يلتزم بذلك مشيرًا إلى أنه يتم أخذ عينات للفحص من المعتمرين العائدين والمسافرين وغيرهم.

ولفت إلى أن وجود نحو 200 موظف مختص بوزارة الصحة يتلقون تدريبات للتعامل مع المرضى والمشتبه بهم ومن يحضر من الخارج، وأن هناك تنسيقًا مع الصحة العالمية والصليب الأحمر.

#معبر رفح #فيروس كورونا #غزة
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