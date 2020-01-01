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هل نتنياهو معرض للإصابة بـ كورونا ومن يستطيع تطبيق الحجر الصحي عليه؟

الخميس 12 مارس 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل نتنياهو معرض للإصابة بـ كورونا ومن يستطيع تطبيق الحجر الصحي عليه؟


القدس المحتلة / سما /

نشرت مجلة "إسرائيل ديفنس" تقريرا تحت عنوان "هل يحق للشاباك تطبيق الحجر الصحي على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو؟"، وجاء فيه أن الجهة المسؤولة عن الحفاظ على حياة نتنياهو من الناحية الأمنية، هي وحدة حماية الشخصيات في الشاباك الإسرائيلي. 

وتساءلت المجلة ما إذا كان من صلاحيات هذه الوحدة تطبيق الحجر الصحي على نتنياهو، خاصة وأن مراقبة المحجورين صحيا ومدى تقيّدهم بالتعليمات يتم من خلال الشرطة. 

وأوضحت المجلة أن نتنياهو 71 عاما، ومنافسه رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس 61 عاما، هما من الفئة الأكثر عرضة للخطر حال الإصابة بفيروس كورونا. 

وفقًا للبيانات، يزداد احتمال الوفاة من الفيروس مع تقدم المريض في العمر، مع تصنيف ثلاث مجموعات للخطر: الأخطر لمن هم فوق الـ 80، تليها مجموعة 70-79، وأخيرا مجموعة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  60-69. 

وأشارت المجلة إلى أنه في حال تطور خطر انتشار الفيروس بشكل كبير، فإن نتنياهو وغانتس سيكونان في خطر شديد. 

وبالعودة إلى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان الشاباك يستطيع تطبيق الحجر الصحي على نتنياهو، فإنه حتى اللحظة لا يوجد في اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الشاباك ما يسمح له بذلك ولكن قد يكون هناك تشريع جديد لاحقا.

#نتنياهو #فيروس كورونا #اسرائيل

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