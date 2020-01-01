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تعليمات من الأوقاف في المساجد لمنع انتشار كورونا

الخميس 12 مارس 2020 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليمات من الأوقاف في المساجد لمنع انتشار كورونا


رام الله / سما /

أصدرت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، تعليمات جديدة لاتباعها في المساجد، بهدف منع العدوى بفايروس كورونا، والحد من انتشاره.

وطالبت الوزارة بتقليل وقت الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق لصلاة الفجر، و5 دقائق لباقي الصلوات، وأن لا تتجاوز خطبة وصلاة الجمعة 15 دقيقة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب على وقف درس الجمعة باستثناء الدروس الخاصة للتوعية بفايروس كورونا، وعدم استخدام ثلاجات المياه الموجودة في المساجد، وحث المصلين على إحضار سجادة الصلاة الخاصة بهم، والاستمرار في تعقيم المساجد ودورات المياه، وكذلك عدم السماح لأي جماعات بالمبيت في المساجد.

ودعت الوزارة كل من يعاني من الرشح والسعال وارتفاع الحرارة وضيق التنفس، لعدم الحضور للصلاة، وأكدت على الاستمرار في تعطيل الدراسة في مراكز التحفيظ والتجويد والدروس الوعظية بالمساجد.

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