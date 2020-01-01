  1. الرئيسية
  2. صحة

103 أعوام.. معمرة صينية تتعافى من فيروس كورونا الجديد

الخميس 12 مارس 2020 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
103 أعوام.. معمرة صينية تتعافى من فيروس كورونا الجديد


تعافت مسنة صينية تبلغ من العمر 103 أعوام  من فيروس كورونا، وغادرت في 10 مارس الحالي مستشفى لييوان التابع لجامعة هواتشونغ للعلوم بمدينة ووهان، بعد شفائها التام من هذا الفيروس.

وقال تشو وي، مدير قسم الأمراض المعدية لمستشفى لييوان، إن المسنة وصلت إلى المستشفى في الأول من مارس، حيث تم تشخيص مرضها بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وكانت الأكبر سنا بين المرضى المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضاف أن المسنة كانت في حالة يرثى لها لحظة دخولها المستشفى، حيث كانت تعاني من عدد من الأمراض الكامنة الأخرى، ولم تتمكن من العناية بنفسها أو التواصل مع الآخرين. 

وأشار تشو إلى أن المسنة تلقت العلاج المتكامل للطب الصيني التقليدي والطب الغربي، قائلا: "اهتممنا بأمراضها الأخرى أيضا أثناء علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا. إلى أن صارت المسنة مؤهلة للخروج من المستشفى بعد علاجنا ورعايتنا الدقيقة".

المصدر: "صحيفة الشعب أونلاين"

#كورونا #الصين #مسنة #هواتشونغ

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحص الخاص بـ "كورونا" لأربعة مواطنين

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد

"الحمدلله" ! .. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها بعد النفي ( صورة )

مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية: لا يوجد عذاب في القبر

منخفض جوي عميق قادم .. الأرصاد تحذر

الداخلية بغزة تصدر تصريح هام حول إجراءات الوقاية من فايروس "كورونا"

"كورونا" ..أخبار جيدة أخيرا

الأخبار الرئيسية

ريال مدريد يعلن عن اصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا ويضعهم جميعا بالحجر الصحي

كورونا.. إسرائيل تحظر دخول السياح بدء من الـ 8 مساء اليوم الخميس

كورونا بيت لحم

لا كورونا في غزة .. تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت جالا يرفع الحصيلة لـ 31

اسرائيل : ارتفاع عدد المصابين إلى 100 واغلاق سجن المسكوبية وعزل 100 أسير

860x484 (3)

غزة: استشهاد شاب متأثرًا بإصابته بحادثة النصيرات يرفع عدد الضحايا إلى 16