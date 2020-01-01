103 أعوام.. معمرة صينية تتعافى من فيروس كورونا الجديد

تعافت مسنة صينية تبلغ من العمر 103 أعوام من فيروس كورونا، وغادرت في 10 مارس الحالي مستشفى لييوان التابع لجامعة هواتشونغ للعلوم بمدينة ووهان، بعد شفائها التام من هذا الفيروس.

وقال تشو وي، مدير قسم الأمراض المعدية لمستشفى لييوان، إن المسنة وصلت إلى المستشفى في الأول من مارس، حيث تم تشخيص مرضها بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وكانت الأكبر سنا بين المرضى المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأضاف أن المسنة كانت في حالة يرثى لها لحظة دخولها المستشفى، حيث كانت تعاني من عدد من الأمراض الكامنة الأخرى، ولم تتمكن من العناية بنفسها أو التواصل مع الآخرين.

وأشار تشو إلى أن المسنة تلقت العلاج المتكامل للطب الصيني التقليدي والطب الغربي، قائلا: "اهتممنا بأمراضها الأخرى أيضا أثناء علاج الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا. إلى أن صارت المسنة مؤهلة للخروج من المستشفى بعد علاجنا ورعايتنا الدقيقة".

المصدر: "صحيفة الشعب أونلاين"