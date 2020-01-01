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اتجاه لتعليق دوري أبطال أوروبا

الخميس 12 مارس 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتجاه لتعليق دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، أن خطر تفشي فيروس كورونا بات يهدد استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن كورونا وصل الآن إلى اللاعبين بعد إعلان إصابة دانيللي روجاني، مدافع يوفنتوس، بالفيروس.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة سار جنبًا إلى جنب مع الحكومات، حيث انتظر استكشاف الوضع، ثم اتخذ قرارات بسرعة وفقًا لما حدده السياسيون، موضحة أن الآن تغيرت معالم المشكلة بمرور الأيام، وحان وقت اتخاذ قرار بحس المسؤولية.

وشددت على أن دوري الأبطال لدى اليويفا يعد عنصرا تجاريا مهما للغاية، ولكن صحة الرياضيين والمشجعين قبل كل شيء، وبالتالي ظهور أول عينة إيجابية للاعب جعل الاتحاد يفكر في تعليق البطولة، منتظرًا الأحداث المستقبلية.

وذكرت أنه بعد الاستماع إلى رأي الخبراء، فإن القرار الأقرب هو إيقاف دوري الأبطال، لتسهيل إيجاد الصحة حل للسيطرة على الفيروس، ثم العودة لاستكمال البطولة ثم إقامة اليورو.

وأوضحت أن اليوم ستقام عدة مباريات بالدوري الأوروبي بدون جمهور، فيما تم تعليق مواجهات أخرى، بينما في الأسبوع المقبل من المستحيل لعب لقاء يوفنتوس وليون بإياب ربع نهائي التشامبيونزليج.

#دوري أبطال أوروبا

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