"كورونا" يضع ميسي ورونالدو تحت الحجر الصحي

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية, عن وجود تهديد حقيقي ينتظر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة, بسبب فيروس "كورونا".

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي سيخضع للحجر الصحي, حال سافر إلى بلاده الأرجنتين للتواجد مع منتخب بلاده للمشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن تستقبل الأرجنتين الإكوادور في 27 مارس الجاري، ثم بوليفيا يوم 31، خلال أول جولتين من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي سياق متصل, بات الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس, ممنوعا من العودة إلى إيطاليا في الوقت الجاري, بعدما أعلن "اليوفي" إصابة زميله دانييلي روغاني بفيروس "كورونا".

ووفقا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن رونالدو يتواجد في البرتغال، من أجل زيارة والدته ومتابعة صحتها، بعدما تعرضت مؤخرا للإصابة بسكتة دماغية.

وبيّنت أن رونالدو سيقضي فترة العزل (14 يوما) في البرتغال, وسيتم منعه من الرجوع إلى إيطاليا حتى يجتازها.