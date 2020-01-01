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السعودية والكويت تعلنان إصابة 26 مصريا بفيروس كورونا

الخميس 12 مارس 2020 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية والكويت تعلنان إصابة 26 مصريا بفيروس كورونا


الرياض /وكالات/

أعلنت وزارة الصحة السعودية، إصابة 21 مصريا بفيروس كورونا من أصل 24 شخصا تم اكتشاف إصابتهم، اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة داخل المملكة إلى 45 حالة.

وأضافت الوزارة: "الحالات 21 من الجنسية المصرية، موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس".

وتابعت: "وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لهم وفق الإجراءات المعتمدة".

كما سجلت الكويت اليوم ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منها خمس حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيجان وهم من الجنسية المصرية وثلاث حالات لمواطنين كويتيين مرتبطة بالسفر إلى إيران.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة التواصل معها في حال رغب أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

#السعودية #مصر #الكويت #كورونا

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