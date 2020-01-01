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نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة

الخميس 12 مارس 2020 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 15 مواطنا من الضفة.

وقال نادي الأسير إن خمسة مواطنين اعتقلهم الاحتلال من بلدة سعير في الخليل وهم: سامر عيسى فروخ، وبراء محمد فروخ، وفضل عادل فروخ، ومحمد عادل فروخ، وزياد عبد العزيز جبارين.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من نابلس وهم: وعد غازي المختار، وصلاح وائل خموس، وكلاهما من بلدة حوارة، علما أنهما تعرضا لاعتداء على يد المستوطنين قبل يومين، إضافة إلى المواطن زيد سيطان صوافطة (20 عاما).

ومن مخيم الأمعري في رام الله اعتقل الاحتلال المواطنين، محمد الشمالي، ودياب محمد براش، كما اعتقل مواطن من طوباس وهو: قصي مجدي عبد الرازق (22 عاما).

يُضاف إلى المعتقلين روحي الكلغاصي، ومصطفى الهشلمون، وعبادة نجيب من القدس، وعبد الرحمن أبو محاميد من بيت لحم.

#نادي الأسير

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