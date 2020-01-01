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تفاصيل اعتداء زوجة اسكندرانية على زوجها بسكين

الخميس 12 مارس 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اعتداء زوجة اسكندرانية على زوجها بسكين


وكالات / سما /

"أيوة أنا قطعت عضو الذكري لجوزي.. ده خاين.. وكان بيتباهي بعلاقاته الحرام.. حطتله المنوم في الشاي والأكل واستخدمت سكين المطبخ".

بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بتفاصيل قطع العضو الذكري لزوجها أمام جهات التحقيق، وقالت إن الفكرة جاءت إليها من خلال أحد الأفلام السينمائية، وأوضحت: "تشاجرت مع زوجي قبل الحادث بأسبوعين بعدما اكتشفت أنه أقام علاقة غير شرعية مع جارتي، فقررت أن أنتقم منه".

وأضافت المتهمة: "يوم الجريمة أحضرت له طعام والشاي ووضعت له مخدر، وأوهمته أننا سوف نقيم علاقة جنسية بعد تناول وجبة السمك".

وأمر المستشار عمر سليم، رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، بحبس الزوجة 4 أيام على ذمة التحقيقات لإقدامها على قطع العضو الذكرى لزوجها بسلاح أبيض، بعد تخديره داخل منزلهما بمنطقة كرموز، انتقاما منه بسبب تعدد علاقاته النسائية.

وطالبت النيابة بتقرير طبي حول الضحية للتأكد من إمكانية سماع أقواله من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة كرموز، إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول موظف بإحدى الشركات الحكومية، يعانى من نزيف شديد وقطع عضوه الذكرى وأن الموظف اتهم زوجته.

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وانتقلت إلى المستشفى لسماع أقوال الزوج والذي اتهم بدوره زوجته بتخديره عقب فقدانه الوعى، قطعت عضوه الذكرى "بسكين المطبخ " وتمكن ضباط المباحث من ضبط الزوجة، واعترفت فى التحقيقات بارتكابها الواقعة بدافع الانتقام من زوجها بسبب تعدد علاقاته النسائية.

وبعدما كشفت خيانته مع جارتها، حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

#الشرطة المصرية #مصر

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