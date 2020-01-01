رهاب النساء.. ما أسبابه وكيف يمكن التغلب عليه؟

وكالات / سما /

يمكن تعريف رهاب النساء بأنه خوف شديد غير عقلاني ولا مبرر من المرأة، علما بأن هذه الحالات يمكن أن تستمر مع الوقت، إذ يعاني كثير من الرجال من صفات الخجل والخوف من الرفض.

ويشعر الرجال الذين يعانون من هذا الاضطراب بقلق شديد أو ذعر عند التفكير في المرأة، إضافة إلى أعراض جسدية، على غرار عدم انتظام دقات القلب أو تعرق راحتي اليدين الشديد.

رهاب الجميلات

وقال الكاتب ألبرتو روبن مارتن في تقرير نشره موقع لايفدار الإسباني، إن هناك نوعا من الرهاب يُطلق عليه اسم "عقدة ليثيا"، وتعرف باسم رهاب النساء الجميلات.

وبين أن معظم الأسباب مرتبطة بالجوانب النفسية، وهناك أيضا بعض الاضطرابات النفسية التي قد تشمل الخوف أو الرفض من النساء.



والأسباب الرئيسية لهذا الرهاب هي:

تدني احترام الذات: عندما يشعر الرجل أنه أقل قيمة من المرأة، فإن هذا الإحساس يولد لديه خوفا مفرطا من الرفض.

وضع حد للمعتقدات: وجود معتقدات خاطئة عن النساء، على سبيل المثال الاعتقاد أن جميعهن سيئات.

العلاقات المتضاربة مع نساء مهمات في حياة الرجل، تسبب هذا النوع من الرهاب.

فعلى سبيل المثال، قد تكون العلاقة السيئة مع الوالدة أو الجدة سببا كافيا لجعل الشخص يجد صعوبة في الارتباط بالجنس الأنثوي، فعندما لا تعبر الأم عن أي نوع من المودة لطفلها أو حتى عندما تكون هناك عقوبات جسدية، يمكن أن تكون هذه الممارسات بداية لسيناريوهات تطوير هذا النوع من الرهاب.

وينقل المريض عدوى خجله وشكوكه للنساء جميعا، وتزيد نسبة المعاناة التي يتعرض لها في كل مرة يكون فيها قريبا من المرأة.

خطوات للتغلب على رهاب النساء

أوضح الموقع أنه يمكن معالجة رهاب النساء كما هو الحال مع أنواع الرهاب الأخرى، بيد أن العلاج يعتبر عملية طويلة وصعبة، لذلك ينبغي أن تكون صبورا للغاية.



تقنية التعرض التدريجي

يقوم العلاج على تعرض الشخص الذي يعاني من الرهاب لما يسبب له الخوف الشديد، رغم أن هذه التقنية تستخدم أحيانا مع مدرب أو معالجين، إلا أنك يمكن أن تمارسها بنفسك.

على سبيل المثال:

الأسبوع 1: اسأل خمس نساء في اليوم عن الساعة.

الأسبوع 2: اسأل عن الوقت وافتح محادثة قصيرة.

الأسبوع 3: اسأل عن الوقت وحاول أن تبدأ محادثة طويلة.

شيئا فشيئا ستتعلم التحكم بهذا الخوف، وسيختفي الخوف غير العقلاني تدريجيا وستتغلب على رهابك.

تغيير الأفكار السلبية غير المنطقية

إذ تعتبر هذه الأفكار من الصعوبات التي يحدثها الرهاب، فعندما تظهر هذه الأنواع من الرهاب، قد يكون من أساليب التغلب عليه: العمل على تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار أكثر واقعية وإيجابية، وعندما تتبادر إلى ذهنك، يجب أن توقفها على الفور، وتضع حاجزا عقليا حتى لا تدع هذه الأفكار تسيطر عليك.

زيادة احترام الذات

طالما كانت لديك صورة جيدة عن نفسك، فستنخفض نسبة خوفك من النساء، وفي ظل غياب تقديرك لذاتك، من الصعب أن تنجح في ذلك، وإذا كنت تشعر بالثقة في نفسك، فلن تشك في أن مظهرك أو شخصيتك قد يكون سببا من تخوّفك من النساء.



تحدث إلى النساء

حاول أن تتكلم مع النساء، إنه أمر بسيط للغاية ولكنه فعال في نفس الوقت، ويعد طريقة لإزالة الغموض حول شكوكك عن المرأة. وتذكر أنها أيضا تشعر بالخوف أو القلق من التحدث إلى الرجال.

تعلم التواصل بشكل أفضل

جميع النساء مختلفات، بيد أنه توجد عموميات تساعدك على فهمهن بشكل أفضل. فغالبا ما تحب معظم النساء بدء الحديث بشيء ما مثل التكلم عن الذكريات الجيدة، أو طلب مساعدتهن في اختيار هدية لأحد أقربائك مثلا، ويمكنك التحدث عن عطلة جميلة قضيتها في وقت سابقا أيضا.

تغلب على الخوف من الرفض

للتخلص من الخوف من الجنس الأنثوي، يجب عليك التخلص من أفكارك السلبية وتحسين ثقتك بنفسك والبدء في التعامل مع النساء، شيئا فشيئا.