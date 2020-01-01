ريال مدريد يعلن عن اصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا ويضعهم جميعا بالحجر الصحي

مدريد/ وكالات/

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًا اليوم الخميس، تأجيل بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم بعد انتشار فيروس كورونا في المدن الإسبانية.

وأعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، عن تأجيل الجولتين القادمتين في الدوري الإسباني خلال منافسات بطولة الدرجة الأولى والثانية.

وجاء هذا القرار عقب الاجتماع بين الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا ورابطة اللاعبين الإسبان، واتفقوًا رسميًا على تأجيل الجولتين المقبلتين، من أجل حماية اللاعبين والجماهير وتجنب تفشي فيروس كورونا «كوفيد -19» بعد وصوله الحالات في إسبانيا إلى أكثر من 2200 حالة حتى هذه اللحظة.

من جهتها أكدت تقارير إعلامية إسبانية الخميس، اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي ريال مدريد بكرة السلة.

وذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن ريال مدريد أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة القادم في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة اليوم، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال خوسيه لويس سانشيز الذي يعمل في برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير: "حالة طوارئ في "الفالديبيباس" الآن وللفترة القادمة".

وتابع: "الفحوصات أكدت أن هناك لاعب كرة سلة لريال مدريد مصاب بفيروس كورونا والأمر سيتطور في كل أرجاء العاصمة الإسبانية".

وتابع: "جميع لاعبي كرة القدم وكرة السلة سيغادرون النادي لأن القطاعين يتواجدان معا في منطقة واحدة".

واختتم سانشيز: "جميع اللاعبين وفقا للوائح مكافحة انتشار فيروس كورونا لن يتمكنوا في المشاركة في أي منافسة".

ولم يتم حتى الآن الكشف عن اسم اللاعب المصاب بفيروس كورونا الذي ضرب البلاد وتسبب في حرمان الجمهور من حضور مباريات الدوري الإسباني في المرحلتين المقبلتين.

وعلى خلفية استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، أكدت مسؤولة محلية رفيعة المستوى، أن حكومة البلاد تدرس إمكانية فرض نظام الحجر الصحي على العاصمة مدريد.

وصرحت رئيسة إقليم مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، اليوم الخميس في حديث لقناة Tele 5 المحلية: "نظرا لما تابعناه في الساعات الأخيرة لا يزال خيار إغلاق مدريد قيد الدراسة".

وجاء ذلك بعد يوم من نفي الحكومة الإسبانية وجود أي خطط لديها لفرض العزلة الصحية على العاصمة كإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا في أراضي البلاد.

وأعقب تصريحات رئيسة إقليم مدريد الإعلان عن تشخيص إصابة وزيرة المساواة الإسبانية، إيرين مونتيرو، بفيروس كورونا ووضع نائب رئيس الوزراء، بابلو إغليسياس، قيد الحجر الصحي بسبب شبهات بإصابته أيضا.

وفي ظل هذه المعلومات الجديدة، سيخضع جميع أعضاء مجلس الوزراء في إسبانيا لفحص فيروس كورونا اليوم الخميس، وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الفحوصات رسميا، فيما سيعقد رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، اجتماعاته المقررة اعتبارا من اليوم عبر الفيديو.

وسجلت في إسبانيا حتى الآن 2277 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأودى الوباء بأرواح 55 شخصا، وتعافى 183 مصابا.