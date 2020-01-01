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الأمير هاري ضحية خدعة هاتفية !

الخميس 12 مارس 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمير هاري ضحية خدعة هاتفية !


وكالات / سما /

أعلن شابان روسيان مشهوران بخداع المشاهير أنهما أوقعا بالأمير هاري عبر مكالمة هاتفية، أشار فيها الأخير إلى أن "العالم محكوم من مرضى"، وتحدّث عن علاقته بالعائلة الملكية البريطانية بعد تخلّيه وزوجته ميغن عن مهامهما ضمنها.

وقال هاري خلال المكالمة الهاتفية التي سرّبت صحيفة "ذي صن" تفاصيلها، وكان يعتقد أنها مع الناشطة البيئية الشابة غريتا تونبرغ، إن يدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب " ملطّختان بالدماء" كونه "دفع" باتجاه إنتاج الفحم في بلاده". إلى ذلك، أكّد الامير البريطاني (35 عاماً) أن بوريس جونسون "شخص طيّب"، وأن غريتا تونبرغ ستكون "من الأشخاص القلائل" الذين يمكنهم لمس "روح" رئيس الوزراء. وتابع أن "اشخاصا مثلك ومن جيل الشباب سيحدثون فرقاً".

تعرّض دوق ساسكس للخداع من قبل الشابين الروسيين ألكسي ستولياروف وفلاديمير كوزنيتسوف، الملقبان بفوفان ولكسس، والمشهورين بإجراء مكالمات هاتفية كهذه مع مشاهير. وقد ادعيا في حديثهما مع هاري أنهما الناشطة غريتا تونبرغ ووالدها.

وقال فوفان لوكالة فرانس برس "إنننا نقف وراء ذلك".

وقد سبق لهما أن خدعا كلّ من إلتون جون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولم يصدر أي تعليق عن قصر باكنغهام حول الحادثة.

وخلال المحادثتين الهاتفيتين اللتين أجريتا في 31 كانون الأول/ديسمبر و22 كانون الثاني/يناير الماضيين، برّر الأمير استخدامه الطائرات الخاصة، فيما نأى بنفسه عن تصرّفات عمّه أندرو الذي تتهمّه امرأة أميركية بإرغامها على إقامة علاقة جنسية في سياق قضبة إبستين، وكذلك أكّد انتقاله إلى كندا.

وقال هاري الذي سيتخلّى رسميا عن مهامه الملكية نهاية آذار/مارس "في بعض الأحيان قد لا يكون الخيار الصحيح هو الأسهل، لكن كان ذلك الخيار الصحيح لعائلتنا، ولحماية ابننا الصغير".

#الأمير هاري

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