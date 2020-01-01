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نيسان تطرح سيارة رياضية جديدة بسعر 730 ألف دولار

الخميس 12 مارس 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيسان تطرح سيارة رياضية جديدة بسعر 730 ألف دولار


وكالات / سما /

في حين طورت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان بمساعدة شركة آر.إم.إل جروب في بريطانيا 4 طرز مختلفة عن عائلة السيارة "نيسان جوكي آر" الأصلية، فإن السيارة "إس.في,إم جوكي آ ر700-" ليست الطراز الخامس من هذه العائلة رغم أنها قريبة جدا من السيارة "جوكي آر" الحقيقية.

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن السيارة الجديدة اعتمدت على الهيكل الذي اشترته نيسان من آر.إم.إل ثم قامت بتعديله ليناسب محركها جي.تي- آر بما في ذلك نظام الدفع الرباعي الخاص بها. وتولت شركة سيفيرن فالي موتور سبورت مهمة تعديل التصميم كشركة متخصصة في تعديل وتحسين السيارات. وتعمل السيارة إس.في.إم-جوكي آر 700 بمحرك سعة 8ر3 لتر ويتكون من 6 صمامات بقوة 700 حصان.

وأشار موقع موتور تريند إلى أنه قام في السابق باختبار الجيل الأولى من السيارة "جوكي آر" ثم الجيل الثاني منها باختلافات بسيطة في تصميم جسم السيارة باسم "جوكي آر2" والذي يمكن وصفه بأنه سيارة مليئة بالحيوية. وكان ذلك الجيل يعمل بمحرك آر 35 الذي تبلغ قوته 480 حصانا بعزم شدته 434 رطلا لكل قدم مكعب.

ولكن مع وجود محرك بقوة 700 حصان، فإن السيارة الجديدة إس.في.إم جوكي آر 700 ، يجب أن تعامل السيارة بقدر من الاحترام عند زيادة سرعتها ، وأن هذا الاحترام سيزداد عندما يعرف العملاء أن السيارة التي طورتها نيسان ستباع بسعر 730 ألف دولار لتصبح واحدة من أغلى سيارات الشركة اليابانية.

#سيارة #نيسان

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