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إحراق عدة منازل في بني نعيم بعد مصرع مسن

الخميس 12 مارس 2020 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحراق عدة منازل في بني نعيم بعد مصرع مسن


الخليل/سما/

دفعت قوى الامن الفلسطيني بتعزيزات عسكرية، صباح اليوم، الى بلدة بني نعيم شرق الخليل، لبسط النظام العام ومنع امتداد اعمال العنف التي شهدتها البلدة صباح اليوم، حيث تم احراق عدة منازل، بعد الاعلان عن مصرع مسن في البلدة.

وقال رئيس بلدية بني نعيم علي مناصرة " الوضع في البلدة غير مطمئن، وقد تم احراق عدة منازل، والدفاع المدني يعمل جاهداً على اخماد هذه الحرائق، كما ان القوة الامنية التي وصلت للبلدة، تسعى جاهدة لتطويق اعمال العنف ومنع استمرارها".

وأضاف مناصرة " هذه الاحداث جاءت على خلفية مصرع المسن علي صبيح الزيدات والذي تعرض للدهس الليلة الماضية، ونأمل خلال الساعات القادمة ان يعود النظام العام والهدوء الى البلدة".

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