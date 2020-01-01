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أمر لا مفر منه

الصحة الاسرائيلية تتوقع ان يصل اعداد المصابين بـ"كورونا" الى العشرات يوميا

الخميس 12 مارس 2020 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية تتوقع ان يصل اعداد المصابين بـ"كورونا" الى العشرات يوميا


القدس المحتلة / سما /

قدر مدير عام وزارة الصحة الاسرائيلي "موشيه بار جود لاف" بارتفاع اعداد المصابين في اسرائيل وقال لاذاعة الجيش "سنصل إلى عشرات المصابين يوميا وهذا أمر لا مفر منه ونامل بالوصول الى لقاح نهاية العام..

واضاف " قررنا ادخال معظم المصابين وابقاؤهم في الحجر المنزلي ..لدينا أشخاص تسمح لهم حالتهم بالبقاء في منازلهم ".

وتابع قائلا""إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن المدارس بحاجة إلى إغلاق - سنفعل ذلك. نريد اتخاذ خطوات في وقت قريب جدًا ، ولكن ليس الان ".

لكنه استبعد انتاج لقاح ضد الفيروس قريبا  مضيفا"أتمنى لو كنا قريبين من اللقاح ، لكنني أفترض أن هذا ليس شيئًا يمكن أن يحدث في العام المقبل. هناك مرحلة التطوير والتجارب السريرية ومرحلة الإنتاج الضخم. هذه أشياء تستغرق وقتًا طويلاً.

#الصحة #اسرائيل #فيروس كورونا

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