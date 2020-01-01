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تداول واسع لأغنية سورية من 1986 بسبب كورونا ( شاهد )

الخميس 12 مارس 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تداول واسع لأغنية سورية من 1986 بسبب كورونا ( شاهد )


وكالات

أعاد الانتشار المتزايد لفيروس كورونا الجديد التذكير بأغنية للفنان السوري ياسر العظمة، تعود للعام 1986.

وتداول مغردون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي المقطع، الذي يعود إلى حلقة من مسلسل "مرايا" الكوميدي، وتتضمن نصائح تحاكي تلك التي تقدم للوقاية من "كورونا".

ونشر "العظمة" مقطع الأغنية عبر حسابه على إنستغرام. ويقول فيها: "خيي لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي.. يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي".

وبات كورونا يشكل مخاوف متزايدة عربيا ودوليا، لا سيما بعد إعلانه وباء عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية، وسط شكوك إزاء قدرة حكومات المنطقة على مواجهته.

 

#اغنية #ياسر العطمة #فيروس كورونا

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