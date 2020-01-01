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يعلون: لن نجلس مع نتنياهو وحصلنا على أغلبية للتوصية بغانتس

الخميس 12 مارس 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يعلون: لن نجلس مع نتنياهو وحصلنا على أغلبية للتوصية بغانتس


القدس المحتلة / سما /

قال موشيه يعلون أحد قادة زعماء حزب "أزرق - أبيض"، اليوم الخميس، إن حزبه لن يجلس في حكومة واحدة يقودها بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، المتهم بقضايا جنائية.

وتأتي تصريحات يعلون على خلفية تجديد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مقترحه بتشكيل حكومة مشتركة بين الليكود، وأزرق - أبيض بالتناوب بين بيني غانتس وبنيامين نتنياهو.

وقال يعلون "لن نذهب إلى مثل هذه الحكومة تحت أي ظروف من الظروف". مشيرًا إلى أن حزبه يفضل انتهاك وعده بعدم الشراكة مع القائمة المشتركة، على وعده الآخر بعدم الشراكة مع نتنياهو. في إشارة منه للتواصل مع القائمة العربية ورغبة حزبه في الحصول على دعمها لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار إلى أن الاتصالات مع القائمة المشتركة لدعمها الحكومة المقبلة هدفها أسباب مدنية وليست وطنية قومية.

وبين يعلون في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أن غانتس زعيم حزبه حصل على أغلبية للتوصية به ليكون رئيسًا للوزراء للحكومة المقبلة.

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