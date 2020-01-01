تعليق مثير من كلوب عقب خسارة ليفربول من أتلتيكو

وكالات / سما /

أطلق المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تعليقاً مثيراً عقب خسارة فريقه من أتلتيكو مدريد الإسباني بثلاثية لهدفين مساء الأربعاء.

و ودع ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا المسابقة من دور الستة عشر بالخسارة ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-صفر و 3-2 على الترتيب.

و قال كلوب في تصريحات صحفية عقب اللقاء ” من الصعب أن تلعب ضد فريق يلعب بهذا الأسلوب، و لا أفهم كيف يلعب أتلتيتكو مدريد هكذا في ظل الإمكانيات المميزة التي يملكها الفريق”.

و أضاف مفيدا ” حقاً لا أفهم السبب، أرى لاعبين مثل كوكي ، يورينتي وساؤول نيجيز يمكنهم لعب كرة قدم مختفلة بشكل أفضل بدلاَ من البقاء في ملعبهم و تشتيت الكرات، حسناً لقد فازوا عليناً و لكن هكذا هي الأمور”.

و استطرد كلوب مفيداً ” علينا قبول الأمر ونحن قبلناه بالطبع، لا توجد أي مشاكل، وأتوجه بالتهنئة والتحية لأتلتيكو مدريد على الفوز والتأهل”.

و احتاج أتلتيكو مدريد إلى وقت إضافي مدته شوطين في أنفيلد رود للفوز على ليفربول وحجز ورقة العبور للدور الموالي.