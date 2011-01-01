فيديو.. باريس سان جيرمان ينتزع بطاقة التأهل من دورتموند

وكالات / سما /

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ضمان مقعده في رُبع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في إياب دور ثُمن النهائي.

وكانت مُباراة الذهاب قد انتهت بفوز دورتموند بهدفين لهدف، في المُباراة التي استضافها ستاد سيجنال إدونا بارك.

وشهد اللقاء الذي استضافه ستاد بارك دو برينس في العاصمة الفرنسية باريس غياباً جماهيراً بعد القرار بإقامة اللقاء خلف الأبواب المُغلقة وذلك تحسباً لفيروس كورونا الذي يُعاني منه العالم هذه الأيام.

وسيطر الباريسيون على أغلب فترات اللقاء، ونجحوا في هز شباك مُنافسهما مرتين في أول 45 دقيقة من المُباراة، هدف المُباارة الأول سجله نيمار جونيور في الدقيقة 28، فيما سجل الهدف الثاني خوان بيرنات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

هدف نيمار الأول في مرمى الألمان رفع رصيد أهدافه في المُسابقة الأوروبية إلى الهدف 35، ليُعادل رقم زميله إدينسون كافاني، وكلاً منهما يحتل المركز الخامس عشر لأكثر من سجلوا أهدافاً في المُسابقة.

وحقق الفريق رقماً مُبهراً في مُباراة اليوم، حيث سجل الفريق للمُباراة الثانية والثلاثين له على التوالي في دوري الأبطال، وهي ثاني أطول مسيرة للتسجيل المُتتالي في البطولة منذ رقم ريال مدريد بين مايو 2011 حتى إبريل 2014 وكان 34 مُباراة.