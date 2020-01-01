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وزير الداخلية الإسرائيلي يدعو لحكومة طوارئ تواجه كورونا

الخميس 12 مارس 2020 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الداخلية الإسرائيلي يدعو لحكومة طوارئ تواجه كورونا


القدس المحتلة / سما /

 دعا ارييه درعي وزير الداخلية الإسرائيلي في الحكومة المؤقتة، اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية لمواجهة فيروس كورونا.

وحذر درعي خلال حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، حزب "أزرق - أبيض"، من التلاعب مع الكتلة اليمينية في حال تم استبدال رئيس الكنيست بولي إدلشتاين، وتمرير قوانين ضد بنيامين نتنياهو زعيم الكتلة.

وقال "حينها سيكون من المستحيل الحديث عن حكومة وحدة".

وبشأن كورونا، أشار إلى أنه سيتم بدءًا من اليوم منع دخول أي أجانب لإسرائيل مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقاية أكبر مثل تبني نموذج كوريا الجنوبية بإخضاع الإسرائيليين لاختبارات جماعية.

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