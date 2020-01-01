الصحة بغزة تعلن نتائج الفحص الخاص بـ "فيروس كورونا" حتى صباح اليوم

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة بغزة، إن جميع التحاليل التي أجريت حتى صباح اليوم الخميس لم تثبت أي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وذكر مدير دائرة الطب الوقائي بالوزارة مجدي ضهير ان جميع الحالات التي كانت في الحجر الصحي في معبر رفح هي بحالة صحية جيدة وغادرت الحجر عدا حالة ستغادر في غضون أيام

وقال أن الوزارة تواصل إتخاذ الاجراءات وتوفير جميع المواد والمستلزمات الصحية والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع مختلف الجهات وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية .

وبين ضهير أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة حفاظًا على صحة المواطنين، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الطبية لجميع العائدين الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وإرشادهم بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يومًا، واتباع الارشادات الصحية الوقائية ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.

وأشار إلى أنه يجري العمل على تجهيز المستشفى الميدانى بسعة (30) سرير للحالات العادية، ومن (6-8) سرير للعناية المركزة، مؤكدًا أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية في المناطق الصحية للرعاية الأولية التابعة للجنة المركزية يتم من خلالها التحقق من سلامة الإجراءات اللازمة، وتنفيذ السياسات العامة ورفع التقارير الدورية.