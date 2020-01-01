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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب نابلس

الخميس 12 مارس 2020 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

هاجم مستوطنون، اليوم الخميس، منازل المواطنين في قرية عينابوس، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني "يستهار" تسللوا إلى قرية عينابوس في ساعات الفجر الأولى، واستهدفوا بالحجارة منزلين يعودان للمواطنين عواد أمين حمد وشكري الشقور، ما أدى إلى تحطيم نوافذهما.

وأضاف أن المستوطنين استهدفوا أيضا مركبة المواطن هاني نبيل وحطموا نوافذها.

وفي السياق ذاته، أكد دغلس أن المستوطنين استهدفوا منزلا قيد الإنشاء في الجهة الشرقية من بلدة بورين جنوب نابلس أول امس، وهدموا أجزاء منه، وتعود مكليته للمواطن منتصر منصور.

 
#مستوطنون

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