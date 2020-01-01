البعنة: مقتل محيي الدين هشام بدران في جريمة إطلاق نار

القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب محيي الدين هشام بدران (33 عاما)، من قرية البعنة فجر اليوم الخميس، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، خلال تواجده في القرية التعاونية "موشاف حزون" في الجليل الأعلى.

ووفقا للتفاصيل، فإن الشرطة تلقت بلاغا عند الساعة الرابعة فجرا، عن إطلاق نار صوب "تسيمر" في القرية التعاونية "موشاف حزون".

وعثرت الشرطة التي استنفرت قواتها إلى المكان، على جثة شاب وعليها علامات إطلاق نار، وأقر طاقم طبي وفاته في المكان، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وقام طاقم من التحقيق الجنائي في الشرطة بإغلاق موقع الجريمة، وجمع أدلة وبيانات التي من شأنها فك رموز الجريمة.

كما نصبت الشرطة الحواجز على الطرقات المحاذية لمكان الجريمة، وأجرت تفتيشات واسعة شملت المركبات، لكن دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، فيما تم تحويل التحقيق إلى قسم جرائم القتل في الوحدة المركزية.