إسرائيل تخصص10 مليارات شيقل لدعم الاقتصاد بسبب "كورونا"

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستخصص 10 مليارات شيقل إسرائيلي (2.8 مليار أمريكي) لدعم الاقتصاد الإسرائيلي بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة القدس "تهدف خطتنا لدعم الاقتصاد، وسنقوم بذلك من خلال طرح إجراءات فورية بتكلفة 10 مليارات شيقل".

وأضاف "خصصنا من قبل أربعة مليارات شيقل، إلا أننا سنضيف 6 مليارات أخرى اليوم بغية زيادة مدى استقرار الاقتصاد".

وأشار نتنياهو أنه سيقوم بتخصيص مليار شيقل إسرائيلي (حوالي 281 مليون دولار أمريكي) لقطاع الصحة.

وقال "نعطي الأولوية لجهاز الصحة، ونستثمر مبلغ مليار شيقل بهدف زيادة مخزون الأدوية بالدرجة الأولى، وإفساح المجال أمام التزود باللوازم الطبية وتجهيز المستشفيات لاستيعاب قدر أكبر من المرضى وتجهيز الطواقم الطبية".

وصرح نتنياهو أن حكومته كانت قد خصصت مبلغ 4 مليارات شيقل إسرائيلي (1.1 مليار دولار أمريكي) لتقديم الدعم المالي للشركات التي تضررت اقتصاديا بسبب تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أن الحكومة ستقوم بمضاعفة المبلغ ليصل إلى 8 مليارات شيقل إسرائيلي (2.2 مليار دولار أمريكي).

وقال "إذا تضررت مصلحة معينة يحق لها طلب الحصول على قرض من الصندوق"، مضيفا "خفضنا نسبة الفائدة ليتسنى لكل شخص التقدم بطلب المساعدة".

ولفت نتنياهو إلى أن اسرائيل تخوض الأزمة واقتصادها بأفضل من معظم اقتصاديات العالم، حيث أن نسبة البطالة متدنية، ومعدلات النمو مرتفعة ونسبة الدين مقابل الناتج جيدة.

وأكد نتنياهو أنه لا يوجد نقص في المخزونات والبضائع في إسرائيل، منوها إلى أن الحكومة ستمنح تسهيلات للمستوردين الذين يقومون بإدخال البضائع إلى البلاد.

وتطرق نتنياهو إلى قطاع الطيران، قائلا إن اسرائيل تتعامل بشكل فريد ومنفصل مع شركات الطيران، واصفا إياه أنه بمثابة "شريان حياة" بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل، وانها ستستمر بتقديم الخدمات الحيوية مثل منصات النفط ومصانع التغليف والتعبئة والخدمات الغذائية وخدمات الرفاهية للمحتاجين.