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ترامب يُعلق جميع الرحلات المُتجهة إلى أوروبا

الخميس 12 مارس 2020 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يُعلق جميع الرحلات المُتجهة إلى أوروبا


وكالات

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق جميع الرحلات المُتجهة من أوروبا إلى أمريكا لمدة 30 يومًا، بداية من منتصف ليل يوم الجمعة المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا. بحسب ما نقلت شبكة CNN.

وقال ترامب، في خطاب من البيت الأبيض مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي): "لمنع دخول حالات جديدة إلى أراضينا، سنعلق جميع الرحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا قادمة".

وأضاف ترامب أنه سيتم تعديل هذه القيود حسب الظروف على أرض الواقع، لافتا أنه "ستكون هناك استثناءات للأمريكيين الذين خضعوا لفحوصات مناسبة، ولن تنطبق هذه القيود فحسب على أعمال التجارة والشحن، بل على أنواع أخرى مختلفة من الأشياء، كل ما يأتي من أوروبا إلى الولايات المتحدة".

واستثنى ترامب بريطانيا من هذه القيود.

وحسب مصدر مُطلع تحدث لـCNN، كان مسؤولو الخطوط الجوية يتوقعون الإعلان عن نصائح سفر جديدة من شأنها أن تؤثر على جميع الرحلات من وإلى أوروبا - وقيل لهم إنها قد تأتي في وقت مبكر الليلة.

#ترامب #فيروس كورونا #امريكا

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