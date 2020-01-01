محافظ جنين : يسمح للمطاعم بفتح أبوابها دون تجمهر الزبائن

رام الله / سما /

قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، السماح للمطاعم بفتح أبوابها من أجل خدمة التوصيل والبيع الخارجي فقط، مع تأكيد منع جلوس الزبائن فيها، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

وأكد الرجوب على ضرورة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم، ومراكز الانترنت وصالات التدريب الرياضية، والأندية الرياضية، وكل ما يندرج تحت هذه المسميات في أرجاء المحافظة، كإجراء احترازي ووقائي من تفشي فيروس كورونا، الإلتزام بالتعليمات، وكل من يثبت مخالفته لهذه التعليمات، يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح أنه باستطاعة أصحاب المطاعم ومحلات الحلوى بيع الحلوى والطعام لكن دون أن يتم الجلوس داخل المحل، وشدد على أن كل من يخالف سيتم إنزال العقوبات القانونية بحقه.