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الأمم المتحدة تقرر إغلاق مقرها في نيويورك

الخميس 12 مارس 2020 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تقرر إغلاق مقرها في نيويورك


وكالات

قررت الأمم المتحدة إغلاق مقرها في نيويورك، أمام الجمهور حتى إشعار آخر، ضمن تدابير وقائية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك، الأربعاء، إن نصف العاملين بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك يعملون الآن من منازلهم تحوطا من فيروس كورونا.

ونفى ستيفان دوجريك، بشدة وجود أي حالة إصابة بين موظفي الأمانة العامة بالمبنى، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة.

وأكد دوجريك، "لدينا خطط قوية للغاية للتعامل مع الموقف الحالي، وهي تشبه الخطط التي أطلقناها إبان إعصار ساندي، الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2012، والآن نصف أعداد العاملين في هذا المبنى يعملون من منازلهم". وأضاف "ندرس الآن تنفيذ هذا المؤتمر الصاحفي عن بعد عبر دائرة تليفزيونية ونحن مستعدون لذلك".

#الامم المتحدة #فيروس كورونا #اغلاق

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