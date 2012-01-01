الأمم المتحدة تقرر إغلاق مقرها في نيويورك

وكالات

قررت الأمم المتحدة إغلاق مقرها في نيويورك، أمام الجمهور حتى إشعار آخر، ضمن تدابير وقائية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك، الأربعاء، إن نصف العاملين بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية بنيويورك يعملون الآن من منازلهم تحوطا من فيروس كورونا.

ونفى ستيفان دوجريك، بشدة وجود أي حالة إصابة بين موظفي الأمانة العامة بالمبنى، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة.

وأكد دوجريك، "لدينا خطط قوية للغاية للتعامل مع الموقف الحالي، وهي تشبه الخطط التي أطلقناها إبان إعصار ساندي، الذي ضرب الولايات المتحدة عام 2012، والآن نصف أعداد العاملين في هذا المبنى يعملون من منازلهم". وأضاف "ندرس الآن تنفيذ هذا المؤتمر الصاحفي عن بعد عبر دائرة تليفزيونية ونحن مستعدون لذلك".