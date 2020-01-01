منخفض جوي عميق قادم .. الأرصاد تحذر

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا الى غائم ومغبر، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي عميق لذا يكون الجو عاصفا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة، خاصة فوق المناطق الجنوبية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

أما الرياح فتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وعاصفا وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا احيانا، مع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق.

وخلال ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات من الامطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق يوم السبت، لذا يبقى الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر، تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في محافظات غزة، ومن شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ساعة. ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وتدني مدى الرؤيا الافقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.