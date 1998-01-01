ليبرمان: "نتنياهو يشغل ماكينة تحريض، لن نوفر له المهدئات"

القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان الاربعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقال خلال مشاركته في جلسة حزبه الأسبوعية ان :"نتنياهو لا يريد تشكيل حكومة طوارئ أو وحدة وطنية، هو يريد فقط القانون الذي يسحب صلاحيات المحكمة العليا بسحب القوانين والقانون الفرنسي. الباقي هو ستار من دخان". وقال ان المرشح الذي سيختاره لتشكيل حكومة سيعلن عنه الاحد خلال الاجتماع مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وتطرق ليبرمان خلال الجلسة الى التطورات على الساحة السياسية، وقال في مستهل كلمته: "نحن في حالة طوارئ، للأسف القصة مع الكورونا تأتينا عندما تكون خزينة إسرائيل فارغة. كان من المتوقع من رئيس الحكومة ان يعمل على تحقيق المصالحة، والتقريب، والعمل على رأب الصدع بعد ثلاث حملات انتخابية- بدلا من ذلك يقوم رئيس الحكومة بنزع الشرعية عن كل شخص يختلف معه. يقوم بتشغيل ماكينة تحريض وكذب ضد كل شخص او مؤسس لا يتقبل رأيها".

وتطرق ليبرمان الى عدم تصويت ممثلي الليكود لصالح نتائج الانتخابات وقال :"لا أتذكر منذ فترة وجودي منذ عقود بالسياسة الإسرائيلية ان رئيس حكومة يضغط على ممثليه للتصويت ضد نتائج الانتخابات. هذا يجب ان يضيء ضوء أحمر لدينا. أكرر قولي. موقفنا لم يتغير، لكننا لا يجب ان نقدم معلومات استخباراتية ومهدئات لنتنياهو".

وعلى خلفية إقامة حكومة اقلية برئاسة غانتس وبدعم القائمة المشتركة، أشار ليبرمان الى ان "نتنياهو تعاون مع أحزاب عربية وعرفات أكثر من أي سياسي آخر". وقال انه قام بتسليم مدينة الخليل الى السلطة الفلسطينية في عام 1998، وان انتخاب مراقب الدولة العام الماضي كان بدعم الأحزاب العربية.