  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل محمد حمايل

الأربعاء 11 مارس 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهاتف والد الشهيد الطفل محمد حمايل


رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، المواطن عبد الكريم حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، والد الشهيد الطفل محمد حمايل، وعزّاه وعائلته باستشهاد نجله.

وعبّر الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، عن استنكاره وإدانته لهذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الأعزل بهدف إرهابه. وأعرب عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويذكر أن الطفل محمد حمايل (15 عاما) استشهد اليوم إثر إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال اقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة في بلدة بيتا.

#الرئيس عباس #الشهيد حمايل #نابلس

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : منخفضان جويان الخميس الجمعة

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

" الدلعونا " تحارب الكورونا .. "فيديو"

تعرف على الطائرة التي تزيد من فرص إسرائيل لضرب إيران

ترامب: فيروس كورونا سيختفي!!

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "

مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية: لا يوجد عذاب في القبر

الأخبار الرئيسية

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد

الرئاسة ترد على "الخارجية الامريكية" بشأن اسقاط صفة "الفلسطيني" عن سكان القدس الشرقية

الشفاء

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحص الخاص بـ "كورونا" لأربعة مواطنين

كورونا يواصل انتشاره: منع التجمع لاكثر من 100 شخص في اسرائيل وامكانية لاغلاق الجامعات

منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباءً عالميا