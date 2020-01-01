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الرئيس: سنهزم كورونا كما هزمنا تحديات صعبة سابقة وقادرون على تجاوز هذه المحنة

الأربعاء 11 مارس 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: سنهزم كورونا كما هزمنا تحديات صعبة سابقة وقادرون على تجاوز هذه المحنة


رام الله / سما /

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، محافظي: القدس عدنان غيث، ورام الله والبيرة ليلى غنام، ونابلس إبراهيم رمضان، وجنين أكرم الرجوب، وأريحا جهاد أبو العسل، وقلقيلية رافع رواجبة، واطمأن على أبناء شعبنا في هذه المحافظات.

ووجه الرئيس المحافظين لمتابعة وتلبية احتياجات المواطنين والإطمئنان عليهم، مؤكدا متابعته الحثيثة لأوضاعهم في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشاد الرئيس، خلال الاتصالات الهاتفية مع المحافظين، بحالة التعاضد والتكافل التي تعبر عن روح التضامن بين أبناء شعبنا، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات لبيت لحم، والتي انعكست إيجابا على المجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وأكد الرئيس أن هذه العادات والمبادرات تؤكد على قيم شعبنا النبيلة والأصيلة، وهذا سيهزم الفيروس كما هزمنا تحديات صعبة سابقة، وإننا قادرون على تجاوز هذه المحنة.

#الرئيس عباس #كورونا #فلسطين

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