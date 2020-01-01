  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملحم: المصابون بفيروس "كورونا" بحالة جيدة ولا إصابات جديدة

الأربعاء 11 مارس 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: المصابون بفيروس "كورونا" بحالة جيدة ولا إصابات جديدة


رام الله / سما /

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن المصابين الـ30 بفيروس "كورونا" بحالة صحية جيدة، مؤكدا أنه لا إصابات جديدة حتى اللحظة.

وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك 14 مصابا من بين الـ30 مصابا كانوا يقيمون بالحجر الصحي في منازلهم، نقلوا للمستشفى الجديد في مدينة بيت لحم، باستثناء سيدة ألمانية متزوجة في بيت لحم، وتعاني من الروماتيزم طلبت نقلها للمستشفيات الإسرائيلية، كونها تحمل تأمينا صحيا إسرائيليا، وقد تم التنسيق لنقلها للعلاج بناء على طلبها.

وبين أن فحوصات أجريت لـ73 عينة وجميعها غير مصابة، وأن هناك 46 عينة أخذت من بلدتي حزما وجبع في محافظة القدس، للفحص، وسيتم الإعلان لاحقا عن نتيجة الفحص فور توفرها.

وأوضح ملحم أن وزيرة الصحة مي الكيلة عينت كلا من الدكتور محمد الربعي مديرا للمركز الوطني في محافظة بيت لحم، والدكتور طارق هواش مديرا لمستشفى الأكاديمية في أريحا، مشيرا إلى أن هناك تنسيبات أخرى لجميع المراكز بالمحافظات ستعيّن لاحقا.

وأكد أن نجل المواطنة المتوفاة من مخيم الدهيشة، والموجود في الحجر الصحي بفندق "انجيل"، وهو غير مصاب بفيروس "كورونا"، تمكن من وداع والدته بعد أن اتُخذت كل الاحتياطات والتعقيمات.

وتطرق ملحم إلى الأنباء التي تحدثت عن وضع 19 أسيرا في سجن عسقلان قيد العزل الصحي، بعدما تبين إصابة طبيب إسرائيلي قام بفحص أحدهم بفيروس "كورونا"، وأشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى المحررين حملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تطورات تطرأ على حياتهم، مؤكدا أن أوضاعهم الصحية مستقرة ولم يتعرضوا لأي انتكاسة.

وقال ملحم إن طواقم وزارة الصحة تقدم الرعاية النفسية للموجودين في الحجر ببيت لحم.

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : منخفضان جويان الخميس الجمعة

مصادر أمنية تكشف: ما علاقة فيروس الكورونا بالهدوء في غزة؟

" الدلعونا " تحارب الكورونا .. "فيديو"

تعرف على الطائرة التي تزيد من فرص إسرائيل لضرب إيران

ترامب: فيروس كورونا سيختفي!!

رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "

مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية: لا يوجد عذاب في القبر

الأخبار الرئيسية

هآرتس: معهد إسرائيلي سيُلعن خلال أيام عن تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد

الرئاسة ترد على "الخارجية الامريكية" بشأن اسقاط صفة "الفلسطيني" عن سكان القدس الشرقية

الشفاء

الصحة بغزة تعلن نتائج الفحص الخاص بـ "كورونا" لأربعة مواطنين

كورونا يواصل انتشاره: منع التجمع لاكثر من 100 شخص في اسرائيل وامكانية لاغلاق الجامعات

منظمة الصحة العالمية تعلن فيروس كورونا وباءً عالميا