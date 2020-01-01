غنام تسلم كرسيين كهربائيين لشخصين من ذوي الإعاقة مساهمة من البنك الأهلي الأردني

رام الله / سما /

سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، كرسيين كهربائيين لشخصين من ذوي الإعاقة؛ لتسهيل حركتهما وتنقلهما بشكل يلبي احتياجاتهما، وذلك كمساهمة مجتمعية مقدمة من البنك الأهلي الأردني.

وقالت غنام في بيان صدر عن مكتبها، اليوم الأربعاء، إن هذه الكراسي تأتي ضمن سلسلة العطاء التي تنفذها المحافظة، بتعليمات من الرئيس محمود عباس الذي يبدي اهتماما خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الوقوف لجانبهم ورسم البسمة على وجوههم، مشيرة إلى أن تسليم الكراسي يأتي بهذه الظروف الصعبة للتأكيد على ان ذوي الإعاقة أولوية لنا جميعا.

وأشادت بخطة البنك ومسؤوليته الاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة أن تحذو جميع مؤسساتنا حذو البنك الأهلي الأردني حفاظا على سلامة مواطنينا.

وأكدت غنام دور القطاع الخاص ومساهماته المجتمعية لصالح الفئات الأقل حظا في المجتمع، داعية لمزيد من العطاء من قبل المقتدرين لإعادة الأمل إلى قلوبهم.

من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الأهلي الأردني عيسى الباشا، أن خطة البنك لمواجهة فيروس "كورونا" ترتكز على سلامة الموظفين والمواطنين على حد سواء، تجسيدا لهوية البنك الأساسية التي تحمل شعار "أنتم أهلي"، مشيرا إلى أن البنك بدأ بإجراءات التطهير والتعقيم لجميع فروعه من خلال شركات متخصصة، وتوزيع جميع وسائل الوقاية من الكمامات، والقفازات وغيرها، على الموظفين حفاظا على سلامتهم.

ولفت إلى أن إدارة البنك استجابت لدعوة المحافظة بضرورة تسهيل عمل الموظفات الأمهات، دون قدومهم للعمل داخل المكاتب، مبينا أن البنك عمل على رفع مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين للتسهيل على غير القادرين من الوصول إلى الفروع، مؤكدا أهمية التعاون والتكامل مع المحافظة، ضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك من أجل الوصول إلى الفئات الأقل حظا في المجتمع.