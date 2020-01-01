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عريقات يوضح حقيقة إدلائه تصريحات بوجود اتصالات مباشرة مع إدارة ترمب

الأربعاء 11 مارس 2020 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يوضح حقيقة إدلائه تصريحات بوجود اتصالات مباشرة مع إدارة ترمب


رام الله / سما /

 نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الخبر الذي تناولته نشرة "قدس 24" والمنسوب كذبا وتلفيقا لصحيفة نيويورك تايمز"، حول وجود اتصالات مباشرة مع الإدارة الأميركية.

واعتبر عريقات هذه الأكاذيب التحريضية جزءا من الحملة الشرسة التى تتعرض لها القيادات الفلسطينية منذ ان أعلن الرئيس محمود عباس رفضه والقيادة والشعب الفلسطيني لمؤامرة العصر.

ونفى ما ورد في النشرة كذبا بأن الرئيس محمود عباس أبدى موافقة على البدء بجولة مفاوضات جديدة برعاية أميركية، وانه قد تم تشكيل لجنة للبدء بالمفاوضات برئاسة عريقات، وعضوية كل من حسين الشيخ ومحمد المدني وعزام الأحمد.

#صائب عريقات #منظمة التحرير #الادارة الامريكية

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