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ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني

الأربعاء 11 مارس 2020 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني


واشنطن/ وكالات/

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يدرس إعلان تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة كارثة على المستوى الوطني.

وأوضحت "رويترز"، أن الغرض من هذا الإجراء يكمن في الحصول على إمكانية لتخصيص أموال إضافية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن إدارة الرئيس الأمريكي تميل إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتوافق مع "قانون ستافورد"، مما سيتيح تخصيص ملغ قد يصل إلى 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة التفشي.

وأشارت الصحفية الأمريكية، على أن هذا الإجراء قد يتم اتخاذه" في وقت قريب بما فيه الكفاية".

#ترامب #الولايات المتحدة #كورونا

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