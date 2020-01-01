"النجاح" تسلم "الصحة" جهازاً متطوراً لفحص "كورونا"

نابلس / سما /

سلمت جامعة النجاح الوطنية مساء اليوم الاربعاء جهازاً متطوراً لوزارة الصحة لاستخدامه في فحوصات فيروس كورونا.

وحضر تسليم الجهاز عميد كلية العلوم د. معن اشتيوي، ونائب محافظ نابلس عنان الاتيرة، ومدير مركز الاعلام في جامعة النجاح غازي مرتجى، ومدير صحة نابلس د. رامز دويكات.

وقالت الجامعة بأن "هذا الجهاز هو الوحيد في فلسطين، وأن الأجهزة والاطباء الاخصائيين تحت تصرف وزارة الصحة والدولة".

وقال د. معن اشتيوي: "منذ اعلان حالة الطوارئ، وبناء على توجيهات مجلس امناء الجامعة وادارتها، نحن ملتزمون بتقديم الخدمة للمجتمع المحلي، والمرحلة التي نمر بها تحتم علينا ان نكون على قدر المسؤولية، وكجامعة هدفنا الاساسي خدمة المجتمع المحلي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كلية العلوم: "وزارة الصحة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بفيروس كورونا، ولدينا بالجامعة جهاز متطور يخدم عمل فحوصات لفايروس كورونا، ونأمل ان يساعد هذا الجهاز في تخفيف الضغط ومساعدة وزارة الصحة".

وتابع: "الجهاز مقدم لوزارة الصحة، والطاقم البشري ايضا لدينا مستعد للمساعدة".

من جانبها شكرت عنان الاتيرة، جامعة النجاح ومستشفى الجامعة على التبرع بهذا الجهاز لوزارة الصحة.

وشددت الاتيرة على ضرورة الالتزام بالاجراءات التي تم إصدارها للسيطرة على فيروس كورونا، وتخطي هذه المرحلة الحرجة.

وقال الدكتور رامز دويكات ان "أهم خطوة لمكافحة اي فيروس تتمثل بداية بالقدرة على التشخيص والتي تعتمد على الكوادر والمواد لاجراء الفحوصات، ووزارة الصحة وفرت امكانية اجراء هذا الفحص في مختبراتها، وبعد ان تظهر الحالات بأي منطقة تكثر عملية الرصد والضغط على المختبرات المركزية".

وأضاف "اجهزتنا تعمل على مدار الساعة وقبل يومين تجاوزنا (2500) فحص اجريت لتشخيص كورونا، وهذا الجهاز الذي قدمته جامعة النجاح سيعزز امكانيات وزارة الصحة، وتقليص المدة التي يتطلبها الفحص للحصول على النتائج".