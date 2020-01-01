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عزل 19 أسيرا و 15 سجانا في سجن عسقلان بسبب فايروس كورونا

الأربعاء 11 مارس 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عزل 19 أسيرا و 15 سجانا في سجن عسقلان بسبب فايروس كورونا


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ان إدارة سجن عسقلان عزلت 19 أسيرا و15 سجانا، بعد إكتشاف إصابة طبيب نفسي إسرائيلي بفايروس كورونا كان في السجن قبل عدة ايام، وقام بفحص لمجموعة من الأسرى لمعرفة اوضاعهم النفسية.

واوضحت الهيئة انه بعد ثبوت إصابة الطبيب الإسرائيلي بالفايروس، قامت إدارة السجن بعزل الأسرى والسجانين بشكل فوري دون أن تقوم بإتخاذ أي خطوات وقائية، علما انه حتى اللحظة لم تعرف طبيعة الأسرى إن كانوا مدنيين أو أمنيين.

ونقلت الهيئة عن محامييها أن عملية العزل تأتي في سياق إحترازي، وانه لم تسجل أي إصابات في صفوف الأسرى حتى اللحظة.

وطالب الهيئة إدارة السجون وحكومة الإحتلال بتحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى في ظل هذه الظروف الصحية الصعبة، والقيام بكل إجراءات الوقاية، وتوفير مواد التنظيف والمعقمات بشكل مستمر وبكميات كافية، حتى يتمكن الأسرى من حماية ذاتهم.

وحمل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى القابعين في قسم 3 بسجن عسقلان .

بعد أن أدخلت طبيبا مصابا بفيروس "كورونا" لعلاج الأسرى.

#هيئة الأسرى #كورونا

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