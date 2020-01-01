العطاري: وزارة الزراعة تنجز 40% من خطة العناقيد الزراعية بقلقيلية

قلقيلية / سما /

أكد وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأربعاء، إنجاز ما نسبته 40% من خطة العناقيد الزراعية في محافظة قلقيلية.

وأوضح العطاري ان وزارة الزراعة استطاعت في وقت زمني قصير شق طرق بطول 60 كم، واستصلاح أراض بما يقدر بـ950 دونما، وتأهيل طرق، بالاضافة الى تنفيذ العديد من الزراعات المتعددة في الاراضي المهددة بالمصادرة، مؤكدا أن الوزارة خصصت الموازنات لعام 2020 لاستكمال المرحلة الثانية من العناقيد الزراعية، منوها ان فيروس "كورونا" لن يشكل اي عقبة امام الوزارة في تنفيذ خطتها.

وقال العطاري خلال جولته التفقدية التي قام بها اليوم في محافظة قلقيلية، ان نجاح العنقود الزراعي في المحافظة على رأس اولويات الحكومة لانه يدلل على نجاح الحكومة باطلاق خطة العناقيد في المجالات المختلفة السياحية والتجارية وغيرها، مشددا على تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على ارضهم في ظل الظروف السياسية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

بدوره، قال محافظ قلقيلية رافع رواجبة انه في الوقت الذي تشهد فيه محافظة نابلس اقتحاما لقوات الاحتلال في محاولة منها للسيطرة على جبل العرمة، نتواجد على الارض ومع المزراع لنذلل العقبات أمامه وننهض بالقطاع الزراعي، ونرفع من نسبة مساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية.

وشدد على ضرورة التمسك بالارض وردع كل المحاولات الاستيطانية الهادفة الى تهويدها وسرقتها، مبينا ان الجولة اشتملت على مشاريع لاراض قريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، وهي قرى صير وجيوس شرق قلقيلية، وبلدة كفر ثلث وعزون عتمة وعزبة سلمان جنوب المحافظة.