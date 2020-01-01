الداخلية بغزة تصدر تصريح هام حول إجراءات الوقاية من فايروس "كورونا"

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، جملةً من الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها اتخذت جُملة من الإجراءات في إطار الوقاية من فايروس "كورونا"، شملت مراكز التأهيل والإصلاح، ونظارات مراكز الشرطة، ومراكز الخدمة في الوزارة، وتتابع تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة في معابر قطاع غزة ومنافذه، وتُجري تقييماً لأية مستجدات أو تطورات، وتتخذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ذلك

وأضافت الوزارة أنها تتابع تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة، وتدعو القادمين إلى القطاع عبر المعابر إلى الالتزام التام بتلك الإجراءات.

وأكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني على المواطنين بضرورة التقيّد بإجراءات الوقاية والسلامة التي تعلنها وزارة الصحة.

وحذرت الوزارة من ترويج الشائعات، وإثارة البلبلة بين المواطنين، وتدعو إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، وكل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.