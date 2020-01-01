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مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية: لا يوجد عذاب في القبر

الأربعاء 11 مارس 2020 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الرئيس المصري للصحة النفسية: لا يوجد عذاب في القبر


القاهرة/سما/

قال العالم المصري المشهور ومستشار الرئيس المصري للصحة النفسية أحمد عكاشة، إن هناك نوعين من الموت، أولهما "موت يعقبه يقظه وهو النوم"، والثاني "موت لا يعقبه يقظه، وهو الوفاة.

وأضاف في الدقيقة 3:00 من الفيديو:" الوفاة عبارة عن إنسان نايم.. عارف لما تنام 8 ساعات هو ده.. والناس اللي بتقول عذاب القبر، مفيش حاجة بالشكل ده".

وقال عكاشة: "الموت نوعين نوع يعقبه يقظة مثل النوم ونوع لا يعقبه يقظة يعني الوفاة إنك نايم بعمق فخايف ليه من الوفاة ده إنت نايم نومة حلوة جدا ومتحسش بالدنيا والجماعة اللي بيقولوا عذاب وبتاع مفيش الكلام ده حتى دينيا غلط".

المصدر: قناة مصر الأولى

#عذاب #القبر #الموت #عكاشة

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