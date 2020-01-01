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كورونا: وفاة 12 شخصا في إيران بعد استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة

الأربعاء 11 مارس 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا: وفاة 12 شخصا في إيران بعد استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة


طهران /وكالات /

لقي 12 شخصا حتفهم و تسمم 40 آخرين في محافظة مازندران بشمال إيران جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، ظنا منهم أنها تحميهم من فيروس كورونا.
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وتوفي في اليومين الأخيرين في مدينتي كرج والأهواز وفي إقليم كردستان إيران 53 شخصا وتسمم العشرات، فيما أصيب عدد منهم بالعمى، إثر استهلاكهم مشروبات كحولية مغشوشة.

ويتداول الكثيرون في إيران وخارجها معلومات تفيد بأن استهلاك المشروبات الكحولية يساهم في الوقاية من فيروس "كورونا" الذي تفشى في أكثر من 100 بلد.

#ايران #كحول #كورونا

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