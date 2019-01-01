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مجددا كورونا يضرب راس القيادة الايرانية: إصابة النائب الأول لـ"روحاني" وعدد من الوزراء بـ"كورونا"

الأربعاء 11 مارس 2020 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجددا كورونا يضرب راس القيادة الايرانية: إصابة النائب الأول لـ"روحاني" وعدد من الوزراء بـ"كورونا"


طهران /وكالات /

أفادت وكالة "فارس" بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر الصحي.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، إلى جانب كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وحتى اليوم الأربعاء سجلت في أراضي إيران 9000 إصابة بهذه السلالة، التي تنحدر من الصين وأطلق عليها اسم "COVID-2019"، بما في ذلك 354 حالة وفاة.

#ايران #اسحاق #كورونا

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